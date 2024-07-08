"Т-Инвестиции" пока не рекомендуют покупать акции НоваБев

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции Novabev Group, сообщается в материале аналитиков.

"Производитель алкогольной продукции опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2024 года. И там все не очень хорошо. Отмечаем замедление динамики отгрузок. Ранее для компании этот показатель был одним из драйверов роста. Сейчас Novabev растет в основном за счет развития ритейла, - указывают эксперты. - Одним из факторов поддержки цен на акции может стать объявленное ранее корпоративное действие - компания увеличит уставной капитал, а заодно проведет дробление бумаг (вместо одной акции их станет восемь, цена также разделится кратно восьми). В будущем это добавит акциям ликвидности - бумаги станут доступны большему количеству частных инвесторов".

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