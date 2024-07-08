Вероятен негативный настрой рынка ОФЗ на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Вероятно сохранение негативного настроя на рынке рублевых гособлигаций на текущей неделе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Доходности, скорее всего, продолжат плавно повышаться в преддверии заседания ЦБ РФ и в связи с растущей инфляцией. Основными событиями для долгового рынка традиционно выступят аукционы ОФЗ и выход данных по недельной инфляция в РФ", - указывают эксперт в комментарии.

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