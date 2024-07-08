Курс рубля пока может задержаться вблизи 11,75-12,25 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11,75-12,25 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"После завершения налогового периода предложение валюты на рынке снизилось, чему также способствовало сокращение продаж юаней со стороны Банка России. С другой стороны, спрос на валюту пока остается слабым, что не располагает к более выраженному ослаблению рубля", - отмечают эксперты в комментарии.

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