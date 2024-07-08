Юань продолжит попытки закрепиться выше 12 руб. в начале текущей недели - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит попытки закрепиться выше уровня в 12 рублей в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс юаня в пятницу пытался тяготеть к росту, однако по итогам торгов чуть откатился, завершив неделю чуть ниже 12 рублей. Паузе в росте способствовала активизация продаж во второй половине дня, совпавшая с внутридневной волной роста нефтяных котировок. В целом же объем торгов парой юань/рубль с поставкой "завтра" составил 5,7 млрд юаней - он подрос по сравнению с предыдущими двумя днями, но по-прежнему заметно уступает привычным уровням последних трех недель и среднему за 30 дней (10,8 млрд юаней в день). Внутридневная структура торгов на валютой отражает сохраняющуюся ограниченность спроса на валюту и повышенную чувствительность рынка к появлению дополнительных объемов на продажу, зримо препятствуя возвращению юаня к рублю в оправданный исходя из метрик платежного баланса диапазон, - пишет эксперт в комментарии. - В начале недели ждем новых попыток юаня подрасти и закрепиться выше 12 рублей, однако их успешность по-прежнему зависит преимущественно от активности экспортеров. Рассчитываем, что она останется невысокой, целевым ориентиром на понедельник видим зону 11,9-12,2 рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.