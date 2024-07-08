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08 июля 2024 года 09:55
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3125-3180п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3125-3180 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "В части акций Сбербанка маловероятно, что мы сможем вновь их увидеть на годовых максимумах перед отсечкой. В то же время спрос может сместиться в другие ключевые для индекса бумаги, что можно было наблюдать уже в пятницу", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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