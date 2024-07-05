Возможно закрепление цены нефти в диапазоне $85-90/барр. в ближайшее время - ПСБ

Возможно закрепление котировок нефти марки Brent в диапазоне $85-90 за баррель в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть марки Brent держатся уверенно, за неделю фьючерс вырос на 2% и остается выше $87 за баррель. Как ожидалось, спекулянты наращивают длинные позиции в сырье, делая ставку на автомобильный сезон. Так, автомобильная ассоциация США дает оценку, что число поездок на автомобилях в сезон в текущем году будет на 4,8% больше, чем в прошлом, соответственно, ожидается восстановление спроса на бензин довольно сдержанного первого полугодия. Более слабый доллар (индекс DXY за неделю потерял 0,9%) и признаки замедления инфляции в США дополнительно подстегивают интерес к "черному золоту". В этой связи мы считаем обоснованным закрепление котировок нефти марки Brent в ближайшее время в диапазоне $85-90 за баррель", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.