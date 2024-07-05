Возможно тестирование минимумов с июня по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно тестирование минимумов с июня 2024 года по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе ввиду сохранения среднесрочных понижательных рисков перед ожидаемым ужесточением монетарной политики ЦБ РФ, а также на фоне закрытия дивидендных реестров по ряду наиболее привлекательных историй, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Так, до вторника с дивидендами можно будет купить акции "Татнефти", "Роснефти", "Мосэнерго", "Евротранса", до среды "НМТП", до четверга Сбербанка и "ФосАгро", до пятницы "Башнефти", а до субботы "Магнита". С наиболее привлекательными дивидендами сезона всю следующую неделю в то же время продолжат торговаться привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (текущая доходность - 18,5%), "Транснефти" (11,2%), бумаги "МТС" (12%) и "Совкомфлота" (9,2%), что может обеспечивать их динамику "лучше рынка". Также после редомициляции возобновятся торги акциями "Яндекса", - отмечает эксперт в комментарии.

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