"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,0239 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,05%, стоп-приказ: 0,0185 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В июне ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за январь-май 2024 года. Представленная отчетность оказалась в целом в рамках ожиданий. При этом компания продолжает торговаться дешево по мультипликаторам P/E и P/BV", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после длительного периода нисходящего тренда цена демонстрирует попытку разворота. "Стоп-лосс" лучше поставить с существенным запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 0,0185 руб. риск на портфель составит 1,06%", - указывают в "Финаме".

ВТБ - второй банк по величине активов в России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Банк предлагает корпоративные, розничные и инвестиционно-банковские услуги через разветвленную региональную сеть.

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