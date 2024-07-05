"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг МТС

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "МТС", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной.

"Эмитент представит 11 июля отчетность за I квартал 2024 года. Мы не ждем какого-либо заметного влияния на динамику его акций, а в отсутствие других значимых катализаторов текущий мультипликатор на уровне 3,8 EV/EBITDA 2024 год представляется справедливым. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу", - указывают эксперты.

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