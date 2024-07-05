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05 июля 2024 года 11:37
Акции ОГК-2 неинтересны для покупок в текущий момент - ПСБ
Акции "ОГК-2" не являются интересными для покупок в текущий момент в сложившихся условиях, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Производство электроэнергии на станциях эмитента в январе-июне 2024 года составило 28 млрд кВт.ч, что на 16,2% больше показателя первого полугодия прошлого года, констатируют эксперты. "Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования", - поясняется в пресс-релизе компании. Показатель не учитывает результаты Свободненской ТЭС, уточняется в сообщении. "Результаты компании неплохие, за первое полугодие даже установлен рекорд с 2019 года. Однако с точки зрения инвестпривлекательности совершенно не очевидные, с текущего года "ОГК-2" не публикует промежуточное финансовые результаты, плюс решила не выплачивать дивиденды за 2023 год, что в целом ожидаемо, учитывая риски потери большей части EBITDA в следующем году из-за окончания платежей по ДМП. Также эмитент проводит допэмиссию, которая как раз размывает доли миноритариев. Не считаем на этом фоне акции "ОГК-2" интересными для вложений", - указывают аналитики банка в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОГК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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