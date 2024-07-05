Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи еврозоны в мае;

- отчет по рынку труда США за июнь;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- на Московской бирже начнутся торги акциями "ВсеИнструменты.ру";

- акции "Инарктики", "Газпром нефти" и Совкомбанка последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- Финансовый конгресс Банка России.

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