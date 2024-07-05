Возможно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3000-3200п в июле и августе - "Финам"

Возможно боковое движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3000-3200 пунктов в июле и августе текущего года, считают аналитики "Финама".

"Российский рынок акций остается под давлением в сложившихся условиях, прогнозы по индексу Мосбиржи указывают на возможное боковое движение в диапазоне 3000-3200 пунктов в июле и августе. Более значительные колебания ожидаются осенью, при этом не исключено тестирование на прочность уровня 3000 пунктов. Летний период, вероятно, будет характеризоваться затишьем и пониженной волатильностью", - пишут эксперты в комментарии.

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