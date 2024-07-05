Юань продолжит попытки закрепиться выше 12 руб. в пятницу - ПСБ

Курс пары юань/рубль продолжит попытки закрепиться выше уровня в 12 рублей за юань на торгах в пятницу, диапазон торгов составляет 11,9-12,2 рубля, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Денежно-кредитная политика в текущих экономических условиях на курсообразование на валютном рынке существенного влияния по-прежнему не оказывает. Ждем, что в пятницу курс юаня продолжит, ведомый невысокой активностью экспортеров, пытаться закрепиться выше 12 рублей. Целевым ориентиром по китайской валюте на день видим зону 11,9-12,2 рубля", - пишет эксперт в комментарии.

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