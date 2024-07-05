Индекс Мосбиржи, возможно, вырастет до 3200п в ближайшие торговые дни - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, возможно, вернется к уровню 3200 пунктов в ближайшие торговые сессии, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Причины сильных распродаж в индексе Мосбиржи кроются в неоднозначных оценках видных финансистов на счет дальнейшей судьбы публичных компаний - обозначенные риски делистинга крупных корпораций резко ухудшили биржевой сантимент. Добавили "масла в огонь" комментарии от ЦБ по поводу почти безальтернативного повышения ключевой ставки, - пишет аналитик в обзоре. - Задача на пятницу - хотя бы удержаться чуть выше закрытия четверга. Иначе будет зафиксирован ложный прорыв динамической линии на 3135 пунктах со всеми вытекающими - тогда индекс Мосбиржи вновь пойдет искать "дно" у 3000 пунктов. К тому же впереди еще и технические дивидендные "гэпы" "тяжеловесов" или порядка минус 80 пунктов к курсу бенчмарка. Пока остаемся при своем: в ближайшие дни участники торгов успокоятся, а индекс постарается вернуться на 3200 пунктов, чтобы уже после временной просадки на "дивгэпах" и будущего реинвестирования дивидендов пойти выше".

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