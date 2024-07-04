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04 июля 2024 года 19:13
Fitch подтвердило РДЭ украинского ПУМБа
Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка ПУМБ (Киев) в иностранной и национальной валютах на уровнях, соответственно, "CCC-" и "CCC", прогноз по рейтингам отсутствует, говорится в сообщении агентства. Рейтинг устойчивости банка (VR) подтвержден на уровне "ccc-". По мнению агентства, в целом банк поддерживает адекватную ликвидность, чему способствуют регулятивные меры контроля над капиталом и инвалютой. Fitch также отмечает постепенное снижение доли обесцененных кредитов в валовом кредитном портфеле ПУМБа с 24% на конец 2022 года до 9,5% на конец первого квартала 2024 года. Fitch объясняет более высокий рейтинг в нацвалюте более низким риском введения властями Украины ограничений на обслуживание банками своих обязательств в гривнах. При этом превышение РДЭ банка как в национальной, так и иностранной валютах на одну ступень соответствующих суверенных рейтингов ("CCC-"/"CC") связано с тем, что риск неплатежеспособности банка оценивается ниже, чем риск по суверенному долгу со стороны государства, отмечает агентство. В то же время ПУМБ все же значительно подвержен суверенным рискам, прежде всего, за счет инвестиций в государственные ценные бумаги (на которые в конце первого квартала приходилось 20% его активов), размещения средств на текущих счетах НБУ (8%) и в депозитные сертификаты (15%). "Такая концентрация делает банк уязвимым от платежеспособности и ликвидности государства", - подчеркивает агентство. Аналитики Fitch отмечают улучшение прибыльности банка и вместе с тем чувствительность рентабельности к ухудшению качества активов. По данным агентства, ПУМБ почти полностью финансируется за счет депозитов клиентов: на конец первого квартала 2024 года неакционерное финансирование составило 97%. При этом долларизация депозитов является достаточно ощутимой: около 26% общего объема вкладов клиентов на конец 2023 года. В целом соотношение кредитного и депозитного портфелей банка с конца 2022 года до первого квартала 2024 года снизилось с 66% до 47%. ПУМБ - частный украинский банк, является универсальным коммерческим банком, обслуживающим как корпоративных, так и розничных клиентов. Его доля в чистых активах сектора на конец первого квартала 2024 года составляла 5,3%. По данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2024 года ПУМБ по размеру активов (169,81 млрд грн.) занимал 6-е место среди 63 действовавших в стране банков. Чистая прибыль финучреждения за 2023 год составила 3,95 млрд грн. Официальный курс на 4 июля - 40,76 грн./$1. кд мв
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: УКРАИНА-БАНК-РЕЙТИНГ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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