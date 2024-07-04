Предпосылок для продолжения ослабления рубля становится все больше - УК "Первая"

Предпосылок для продолжения ослабления рубля становится все больше, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Рубль во второй половине дня ускорил снижение, торгуется выше 12 за юань, - отмечает эксперт. - Ослабление рубля продолжается из-за снижения объемов реализации валютной выручки российскими экспортерами в рамках послаблений от правительства и сокращения объемов продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Минфин РФ с 5 июля увеличит дневной объем покупки валюты/золота почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд рублей в день. На текущий момент предпосылок к продолжению локального ослабления рубля становится больше, помимо вышеобозначенных - постепенное восстановление импорта на фоне решения вопросов с оплатой с иностранными контрагентами".

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