Рубль может стабилизироваться на текущем уровне или хотя бы сбавить темпы ослабления к юаню - БКС Экспресс

Курс рубля по отношению к юаню может стабилизироваться на текущем уровне или хотя бы сбавить темпы ослабления, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль пока повторяет сценарий предыдущей сессии: активное ослабление в первые два часа торгов, после чего наблюдаются коррекционные попытки, которые сменяются просадками с небольшим обновлением дневных минимумов. В районе 12 рублей за юань активизируются продавцы китайской валюты, видимо, считающие такой курс приемлемым для обмена его на рубли, - пишет эксперт в обзоре. - Возможно, на текущих значениях рубль стабилизируется или сбавит темпы ослабления. Хотя предложение иностранной валюты ощутимо уменьшилось, спрос на нее, по-видимому, все еще относительно слабый как из-за сохраняющихся проблем с импортом, так и опасений по поводу долгосрочных последствий санкций против Московской биржи, приведших к остановке торгов долларом и евро".

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