Интересные долговые бумаги на рынке текущим летом - "Газпромбанк Инвестиции"

Флоатеры на краткосрочную перспективу с высоким кредитным рейтингом эмитента и с ежемесячным купоном; длинные ОФЗ на небольшие суммы с постоянным усреднением позиции для долгосрочных вложений; замещающие облигации, локальные валютные облигации и юаневые облигации российских эмитентов для диверсификации - интересные для инвесторов долговые бумаги текущим летом, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Индекс гособлигаций (RGBI) в конце июня 2024 года достиг исторических минимумов, затем подрос, но продолжает находиться в районе 106-107 пунктов. На рыночную стоимость облигаций по-прежнему давят высокая инфляция и потенциальное повышение ключевой ставки Банком России в конце текущего месяца", - констатируют эксперты.

Аналитики сервиса отмечают, что в ситуации высокой неопределенности, выбирая активы на долговом рынке, важно понимать инвестиционные цели, которые стоят перед покупателем. Один вариант - достигнуть определенного таргета по доходности. Другой - сохранить средства на долгий срок с помощью активов с высокой надежностью.

"В отличие от традиционных облигаций с фиксированной ставкой купонные выплаты по флоатерам привязаны к значению ключевой ставки или ставки RUONIA, что позволяет инвесторам, как правило, получить выплаты с премией к ключевой ставке, какой бы высокой она ни была. Если ключевая ставка вновь будет повышена, то купонная доходность флоатеров вырастет вслед за ней, - указывают эксперты "Газпромбанк Инвестиции". - Наиболее привлекательными с точки зрения потенциальной доходности среди флоатеров выглядят бумаги с высоким кредитным рейтингом эмитента и с ежемесячным купоном, которые повышают гибкость инвестирования и эффективную доходность: полученные по купонным выплатам средства можно реинвестировать каждый месяц, получая дополнительную доходность за счет сложного процента. Примеры таких бумаг, торгующихся на Московской бирже - РСХБ2Р2 и ИКС5Фин3P2 с погашением в 2026 году и РСетиЛЭ1P1 с погашением в ноябре 2027 года".

"ОФЗ предполагают реализацию инвестиционного сценария, который подразумевает получение не только дохода от купонных выплат, но и дохода за счет роста рыночной стоимости облигации. В случае начала цикла снижения ключевой ставки доходности облигаций с фиксированным купоном начинают снижаться, а цены расти. При этом на длинные облигации цена растет существенно быстрее. В отличие от корпоративных облигаций, дюрация которых обычно составляет 3-5 лет, наиболее выигрышными в этой стратегии выступают длинные ОФЗ: на рынке торгуются бумаги со сроком до погашения и в 7, и в 10, и в 17 лет, - пишут аналитики в обзоре. - На начало июля 2024 года самые длинные гособлигации - например, ОФЗ 26240 - торгуются на уровне 53-54% от номинала и имеют доходность к погашению чуть выше 15%. К запланированному погашению к 2041 году облигация потенциально будет расти до 100% своего номинала. Однако до тех пор, пока тенденция на повышение ключевой ставки не будет прервана, вход в ОФЗ - рискованная идея, так как при повышении ставки их стоимость в портфеле инвестора будет падать вместе с рыночной ценой. Для долгосрочных инвесторов возможен потенциальный вход в длинные ОФЗ на небольшие суммы с постоянным усреднением позиции".

"Фундаментальные факторы, определяющие курс валюты (торговый и платежный баланс, потоки капитала, разницы процентных ставок между странами),не изменились. Мы ожидаем, что внешнеторговые расчеты будут нормализовываться и к концу года курс доллара США составит 95-100 руб./$1. Для инвесторов в такой ситуации могут быть интересны замещающие облигации, локальные валютные облигации и юаневые облигации российских эмитентов, которые находятся в безопасной инфраструктуре и расчеты по которым происходят по курсу Банка России, - указывают эксперты сервиса. - Среди торгующихся на рынке замещающих, валютных и квазивалютных облигаций, находящихся в российской инфраструктуре - "Газпром капитал" ("ГазКЗ-29Д" и "ГазКЗ-37Д" с рейтингами "ААА"), "Полюс" ("Полюс Б1Р4" и "Полюс ПБО-02" с рейтингами "ААА"), "НОВАТЭК" ("НОВАТЭК1Р2" с рейтингом "ААА"), "Газпром нефть" ("Газпн3Р12R" с рейтингом "ААА"), "Металлоинвест" ("Металлоинвест 001P-02" с рейтингом "ААА"), "Акрон" ("Акрон Б1Р4" с рейтингом "АА").

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