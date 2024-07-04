Котировкам акций Мосбиржи нужны драйверы для дальнейшего роста - "Велес Капитал"

Котировкам акций "Московской биржи" нужны новые драйверы для дальнейшего роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги эмитента после введения 12 июня санкций США и Великобритании, а также дивидендной отсечки в июне не оставляют попыток развить восстановление цены с локальных минимумов и в целом показывают краткосрочную силу. Акции пытаются "отвоевать" сопротивление 238 руб. при умеренно позитивных сигналах гистограммы и линии MACD, которые не исключают возвращения к достигнутому в июне историческому пику в 252,68 руб. при стабилизации выше 238 руб. Район важных среднесрочных поддержек при этом расположен у 224 руб. и 220 руб.: падение ниже может предвещать развитие среднесрочного нисходящего движения и пробой 200 руб." - указывает эксперт.

"С фундаментальной точки зрения операционные результаты "Московской биржи" показали, что общий объем ее торгов в июне сократился на 10% по сравнению с маем текущего года, а в валютной секции после введения санкций снизился на 27% в месячном исчислении. Результаты учитывают примерно половину месяца без биржевых торгов долларом и евро, что позволяет предположить, что в июле падение объемов валютой будет более заметным, - пишет Кожухова в материале. - В целом, однако, концентрация Мосбиржи на внутреннем финансовом рынке и наличие большого спектра инструментов скорее позволяют ожидать, что общее воздействие санкций на ее деятельность будет ограниченным. Покупки бумаг компании в ближайшие месяцы могут сдерживать общее ухудшение настроений на фондовой площадке РФ, а также выплата дивидендов компанией лишь один раз в год: следующих выплат, скорее всего, придется ждать уже до середины 2025 года".

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