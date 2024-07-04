Сохранение ставки ЦБР на уровне 16% в июле уже выглядит маловероятным - Райффайзенбанк

Сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 26 июля 2024 году уже выглядит маловероятным, считают аналитики Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция на 1 июля повысилась до 8,72% г./г. Цены растут довольно "широким фронтом". Мы полагаем, что ключевым фактором такой динамики инфляции остаются санкционные издержки различного рода. В последнее время среди них на первый план выходят проблемы с платежами за импорт (что в конечном итоге влияет на стоимость импортных товаров). При этом не стоит забывать и про фактор спроса - зарплаты (а вместе с ними и доходы населения) продолжают расти (что обеспечивается сохранением дефицита на рынке труда), - отмечают эксперты в обзоре. - Устойчивость инфляции фактически не оставляет ЦБ выбора - сохранение ключевой ставки на июльском заседании регулятора уже выглядит маловероятным. А. Заботкин отметил, что аргументы за повышение ключевой ставки становятся более весомыми, в то время как за сохранение ставки заметно ослабли".

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