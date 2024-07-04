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04 июля 2024 года 14:01
Тенденция к укреплению рубля может сохраниться до конца июля - Альфа-банк
Тенденция к укреплению рубля может сохраниться до конца июля, говорится в обзоре Альфа-банка. "Минфин ожидает получить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 145,3 млрд руб. в июле и планирует направить 123,8 млрд руб. на покупку валюты в рамках бюджетного правила в период с 5 июля по 6 августа против 71,1 млрд руб., выделенных на эти цели в прошлом периоде, - отмечают эксперты Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - С учетом того, что с 1 июля 2024 года регулятор сократил объем продажи валюты на рынок в 2П24 в среднем в месяц примерно на 20% по сравнению с 1П24, совокупный объем продажи валюты ЦБ РФ снизится примерно в два раза. В результате, поддержка валютному рынку в июле слегка снизится, однако в условиях неопределенности операции ЦБ РФ вряд ли окажут существенное влияние на валютный рынок, и ключевым фактором, определяющим динамику курса, останутся экспортно-импортные потоки, и поэтому тенденция на укрепление рубля может сохраняться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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