Уверенный рост финпоказателей ФосАгро ожидается не ранее 2025 года - ПСБ

Уверенный рост финансовых показателей "ФосАгро" ожидается не ранее 2025 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"ФосАгро" в первом полугодии, по предварительным данным, нарастила выпуск агрохимической продукции на 3,6%, сообщила компания. Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по результатам 2023 года и первого квартала 2024 года в размере 309 рублей на акцию - по верхней границе рекомендованного советом директоров диапазона, - отмечают аналитики банка. - Мы не рассчитывали на максимальный вариант. Мы считали наиболее вероятным вариантом выплату 165 руб./акц., что соответствует ~50% payout исходя из чистой прибыли за 1 кв. 2024 и 4 кв. 2023 года. Повышенные выплаты и намерение компании и дальше выплачивать регулярно дивиденды - позитивный момент. Но для существенного восстановления котировок, тем не менее, необходим уверенный рост финпоказателей, который ожидается скорее в 2025 году".

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