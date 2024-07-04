Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ФосАгро на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "держать", сообщается в обзоре.

"Акционеры "ФосАгро" 3 июля утвердили выплату дивидендов за 4К23 и 1К24 в суммарном размере 309 руб. на акцию, что соответствует верхней границе диапазона, в котором выплату рекомендовал совет директоров, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Дополнительно компания сообщила что объем производства удобрений вырос в 1П24 на 4% г/г и составил 5,8 млн т. Размер дивидендов соответствует нашим ожиданиям и предполагает доходность на уровне 5%. Дивидендной политикой установлены следующие выплаты: более 75% свободного денежного потока, если отношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1,0, 50-75% - если находится в диапазоне от 1,0 до 1,5, менее 50% - если превышает 1,5. За 1К24 показатель долговой нагрузки увеличился с 1,2 до 1,58, что в дальнейшем может уменьшить коэффициент выплаты до 50% от суммы FCF".

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