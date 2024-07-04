Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- протоколы заседания ЕЦБ (14:30 МСК);

- выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

- биржи США закрыты в связи с Днем независимости;

- парламентские выборы в Великобритании;

- Финансовый Конгресс Банка России;

- Саммит ШОС в Казахстане.

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