SberCIB понизил рейтинг акций ГК ПИК до "продавать"

SberCIB Investment Research понизил рейтинг акций "ГК ПИК" до "продавать" с прогнозной ценой 770 рублей за штуку, что предполагает потенциал снижения на 11% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

"Акции "ГК ПИК" выросли с конца апреля на 5%, а с начала года - на 33%, - констатируют аналитики. - И это при том, что котировки остальных девелоперов последние месяцы падали из-за отмены программы льготной ипотеки".

Эксперты инвестбанка считают, что акции "ГК ПИК" сейчас перекуплены по следующим причинам:

- Финансовые результаты "ГК ПИК" за 2023 год - хуже ожиданий. Будущие показатели тоже под давлением из-за налоговой реформы. Аналитики снизили прогнозы по росту скорректированной чистой прибыли на 2024 и 2025 годы на 22% и 13%.

- Никаких дивидендов уже три года подряд. В SberCIB допускают, что "ГК ПИК" может возобновить их в 2025 году, но дивдоходность будет всего около 5%.

- Компания не публикует операционные показатели и данные по портфелю. Последняя статистика, которую можно найти - за 2021 год.

- Мультипликаторы P/E и P/NAV по акциям компании выше средних за пять лет. Текущий P/E - 7,7, что выше среднего на 12%, а P/NAV равен 0,95 - выше среднего на 13%.

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