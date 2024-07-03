Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 280 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Евгения Локтюхова.

"Операционные результаты Мосбиржи за июнь продемонстрировали замедление годовых темпов роста и снижение оборотов за месяц, что вызвано сокращением торговой активности на валютном рынке после попадания компании под санкции и меньшим количеством рабочих дней в июне", - пишет эксперт.

Представленные операционные результаты Локтюхов оценивает положительно, по-прежнему считая компанию привлекательной с фундаментальной точки зрения и сохраняя рекомендацию "покупать" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев в 280 руб. за акцию.

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