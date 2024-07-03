Вероятный торговый диапазон для пары рубль/юань до конца недели - 11,5-12 руб./юань - УК "Первая"

Вероятным торговым диапазоном для пары рубль/юань до конца недели выступает коридор 11,5-12 руб./юань, полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Ослабление рубля последних дней связано с завершением налогового периода, снижением объемов реализации валютной выручки российскими экспортерами в рамках послаблений от правительства и сокращением объемов продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, - пишет эксперт. - Минфин РФ с 5 июля увеличит дневной объем покупки валюты/золота почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд руб. в день. Таким образом, ожидается относительная стабильность российский валюты вблизи текущих уровней. При этом волатильность хоть и снизилась, но остается на повышенном уровне. Она может сохраниться до тех пор, пока финансовая система не адаптируется к новым ограничениям со стороны США, введенным в прошлом месяце. Ожидаем, что на текущей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12 руб., курс доллара - в диапазоне 84-88 руб.".

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