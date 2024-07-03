Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 90 за доллар и 12,4 за юань в среднесрочной перспективе - инвестбанк "Синара"

Вероятна стабилизация курса рубля у отметки 90 за доллар и 12,4 за юань в среднесрочной перспективе, полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Основываясь на фундаментальных факторах, мы считаем российскую валюту перекупленной на данный момент, - отмечает эксперт. - Ожидаем в среднесрочной перспективе стабилизации курса рубля в районе 90 к доллару и 12,4 - к юаню. Отток капитала, по нашему мнению, увеличится после периода стагнации, обусловленной инфраструктурными ограничениями. Нынешняя ситуация напоминает весну и лето 2022 года, когда рубль тоже оказался перекупленным. Накопленный спрос на импорт реализуется позднее, хотя и не в полном, вероятно, объеме. Кроме того, возрастет спрос на валюту со стороны компаний, выкупающих "недружественные" бизнесы. Однако точные сроки, когда удастся разрешить сегодняшние затруднения с платежами, предсказать сложно. Мы ориентируемся на период до трех месяцев".

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