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03 июля 2024 года 13:57
Акции Мосбиржи уже не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" в текущий момент уже не выглядят существенно недооцененными, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "Объемы торгов в июне 2024 года в целом снова продемонстрировали высокие темпы роста относительно уровней годичной давности, несмотря на введение внешних ограничений и благодаря высокой степени диверсификации бизнеса Мосбиржи. По нашим оценкам, негативный эффект от июньских событий на горизонте до года может быть эквивалентен приблизительно 3% операционного дохода эмитента. На наш взгляд, Мосбиржа по-прежнему способна в 2024 году показать рост комиссионных доходов - как минимум, на 10% г/г (темпы могут быть и выше). Перспективы роста комиссионных и процентных доходов (в последнем случае на фоне высокой ставки ЦБ) позволяют рассчитывать на позитивную динамику чистой прибыли по итогам текущего года даже с учетом планируемого ускорения роста расходов в году, - пишет эксперт в обзоре. - По нашим расчетам, сейчас акции "Московской биржи" оцениваются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 7 (при средних исторических значениях этого мультипликатора на уровне 10-11). Однако с поправкой на текущий высокий уровень процентных ставок акции биржи, на наш взгляд, уже не выглядят существенно недооцененными". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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