"Финам" снизил прогнозную цену акций Halliburton до $40,9

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Halliburton Co. с $44 до $40,9 за штуку на горизонте года в связи с замедлением темпов роста финансовых результатов эмитента в первую очередь в Северо-Американском регионе, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С максимумов трехмесячной давности акции Halliburton потеряли в цене около 20% на фоне слабой отчетности за первый квартал и общей коррекции акций нефтесервисного сектора. При этом мы полагаем, что в первом квартале темпы роста финансовых результатов компании прошли локальный минимум и дальше будут увеличиваться на фоне роста инвестиций в мировом секторе разведки и добычи. При этом после снижения Halliburton оценивается всего в 6,8 прогнозного значения EBITDA и предлагает привлекательный по меркам сектора уровень выплат акционерам", - указывает эксперт.

Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь SLB и Baker Hughes Co.. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти.

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