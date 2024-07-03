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03 июля 2024 года 12:58
"Финам" снизил прогнозную цену акций Halliburton до $40,9
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Halliburton Co. с $44 до $40,9 за штуку на горизонте года в связи с замедлением темпов роста финансовых результатов эмитента в первую очередь в Северо-Американском регионе, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С максимумов трехмесячной давности акции Halliburton потеряли в цене около 20% на фоне слабой отчетности за первый квартал и общей коррекции акций нефтесервисного сектора. При этом мы полагаем, что в первом квартале темпы роста финансовых результатов компании прошли локальный минимум и дальше будут увеличиваться на фоне роста инвестиций в мировом секторе разведки и добычи. При этом после снижения Halliburton оценивается всего в 6,8 прогнозного значения EBITDA и предлагает привлекательный по меркам сектора уровень выплат акционерам", - указывает эксперт. Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь SLB и Baker Hughes Co.. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-HALLIBURTON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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