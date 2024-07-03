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03 июля 2024 года 12:17
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Представленные эмитентом операционные результаты за июнь 2024 года мы в целом характеризуем положительно. По-прежнему считаем компанию привлекательной с фундаментальной точки зрения", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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