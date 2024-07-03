ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Представленные эмитентом операционные результаты за июнь 2024 года мы в целом характеризуем положительно. По-прежнему считаем компанию привлекательной с фундаментальной точки зрения", - отмечают эксперты.

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