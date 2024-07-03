Рубль может остаться в диапазоне 11,8-12,1 руб. за юань в среду - ПСБ

Курс пары юань/рубль может остаться в диапазоне 11,8-12,1 руб. за юань в течение торговой сессии в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Жду сохранения невысокой торговой активности экспортеров в среду. В целом склонен ждать в июле попыток китайской валюты перейти в диапазон 12-13 руб. за юань (более обоснованный с фундаментальной точки зрения) ввиду уменьшения навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.