.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может остаться в диапазоне 11,8-12,1 руб. за юань в среду - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2024 года 10:30
Рубль может остаться в диапазоне 11,8-12,1 руб. за юань в среду - ПСБ
Курс пары юань/рубль может остаться в диапазоне 11,8-12,1 руб. за юань в течение торговой сессии в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Жду сохранения невысокой торговой активности экспортеров в среду. В целом склонен ждать в июле попыток китайской валюты перейти в диапазон 12-13 руб. за юань (более обоснованный с фундаментальной точки зрения) ввиду уменьшения навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
03 июля 2024 года 10:50
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за июнь от PMI; - объем интервенций на валютном рынке РФ на июль; - индекс цен... читать дальше
.03 июля 2024 года 10:08
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3190-3225 пунктов в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Российский рынок растет три дня подряд при этом во многом благодаря отдельным бумагам. По этой причине в среду ждем небольшого снижения индекса. При... читать дальше
.03 июля 2024 года 09:51
Курс валютной пары CNY/RUB, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 рублей за юань в течение текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. Граница для фьючерса SiU4 на указанный период составляет 84000-89000 руб., для фьючерса EuU4 - 90000-95000 руб., полагает аналитик. "Старый... читать дальше
.03 июля 2024 года 09:26
Позитивные факторы пока еще не учтены в котировках акций "НОВАТЭКа", полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за первое полугодие текущего года вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 16,79 млн тонн).... читать дальше
.03 июля 2024 года 09:10
Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к уровню 3300 пунктов текущим летом, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс Мосбиржи планомерно восстанавливается после июньского обвала. Целевыми на июль значились 3225 пунктов. Во вторник на максимуме дня было 3221 пунктов - сопротивление... читать дальше
.02 июля 2024 года 19:02
Акции "Полюса" остаются интересными для покупки на долгий срок, в то время как бумаги "АЛРОСА" в настоящее время не являются инвестиционно привлекательными, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мировой лидер по добыче алмазов компания "АЛРОСА" приобрела у компании... читать дальше
.02 июля 2024 года 18:39
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $126,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 2,8% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "NVIDIA стала главным бенефициаром "хайпа" вокруг искусственного... читать дальше
.02 июля 2024 года 18:04
SberCIB Investment Research повысил рейтинг акций "Группы ЛСР" до "покупать" и целевую цену - до 970 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 32% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. Котировки девелоперов упали и сильно отстали от рынка из-за того, что... читать дальше
.02 июля 2024 года 17:35
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) назвали топ акций для покупок в марте на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка. В список вошли акции Сбербанка, "Соллерса", "Северстали" и "ЛУКОЙЛа". "В ближайшие две недели крупнейшие компании выплатят дивиденды акционерам. Представляем подборку... читать дальше
.02 июля 2024 года 17:00
Котировкам бумаг ГМК "Норильский никель" недостает роста цен на цветные металлы, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цены на палладий, на который приходится около 39% выручки эмитента, а также никеля и меди, доля которых составляет порядка 20% каждого, с мая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.