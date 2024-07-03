Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань текущим летом - БКС Экспресс

Курс валютной пары CNY/RUB, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 рублей за юань в течение текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Граница для фьючерса SiU4 на указанный период составляет 84000-89000 руб., для фьючерса EuU4 - 90000-95000 руб., полагает аналитик.

"Старый валютный "боковик", тянущийся еще с осени прошлого года, в июне был прорван вниз и стал неактуален. Причина смены формации на более низкие уровни - двусторонние валютные барьеры. А триггером резкого июньского падения инвалют на тринадцатимесячные минимумы и ухода доллар и евро на внебиржевой рынок стали санкции США к "Московской бирже", НКЦ и НРД. Для биржевого юаня такие риски все же оцениваются пониженными, и китайская нацвалюта уверенно закрепляет за собой звание ведущей. А кросс-курсы с долларом и евро стали ведомые, - пишет Зельцер в обзоре. - На фоне окончания налогового периода, снижения лимитов продажи валютной выручки экспортеров и сокращении объемов продажи валюты по бюджетному механизму июньские экстремальные минимумы в инвалютах вряд ли уже увидим. Но и на девальвацию рубля по-прежнему нет никакого смысла закладываться - валютные барьеры государства надолго. Тем самым валютный "боковик" в обозначенных выше границах может сохраниться на протяжении лета, обеспечивая активным трейдерам дополнительный заработок на временной волатильности".

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