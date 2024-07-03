Позитивные факторы еще не учтены в цене акций НОВАТЭКа - "Цифра брокер"

Позитивные факторы пока еще не учтены в котировках акций "НОВАТЭКа", полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за первое полугодие текущего года вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 16,79 млн тонн). Сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС (на 6,3%), где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ "НОВАТЭКа" с Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. "Ямал СПГ" в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года (до 1,68 млн тонн). В январе-июне экспорт с завода вырос на 6,4% (до 10,68 млн тонн). Мы по-прежнему полагаем, что санкционные риски уже заложены в цены бумаг эмитента, тогда как позитивные факторы не учтены", - указывают эксперты в комментарии.

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