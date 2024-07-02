Акции Полюса остаются интересными для покупки на долгий срок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Полюса" остаются интересными для покупки на долгий срок, в то время как бумаги "АЛРОСА" в настоящее время не являются инвестиционно привлекательными, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мировой лидер по добыче алмазов компания "АЛРОСА" приобрела у компании "Полюс" магаданское геолого-разведочное предприятие, владеющее лицензией на месторождение "Дегдекан", - напоминают эксперты сервиса. - Для "АЛРОСА" приобретение золотодобывающего актива продиктовано стремлением компании к диверсификации бизнеса на фоне внешнеторговых ограничений и снижения цен на алмазы. Для "Полюса" продажа месторождения обусловлена оптимизацией геолого-разведочных активов в рамках подготовки к разработке проекта "Сухой Лог".

Аналитики нейтрально оценивают новость о сделке для котировок акций "АЛРОСА" и "Полюса". Они полагают, что в текущих ценах выручка "АЛРОСА" от реализации 3,3 тонны золота в год может составить около 21 млрд рублей (6,5% выручки 2023 года), однако выход на проектную мощность ожидается только в 2030 году, и при этом неизвестна сумма приобретения актива и его возможная рентабельность.

"На наш взгляд, акции "АЛРОСА" в настоящее время не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора, в то время как акции "Полюса" продолжают оставаться интересными для покупки на долгий срок", - резюмируют стратеги "Газпромбанк Инвестиций".

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