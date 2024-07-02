SberCIB повысил рейтинг акций "Группы ЛСР" до "покупать"

SberCIB Investment Research повысил рейтинг акций "Группы ЛСР" до "покупать" и целевую цену - до 970 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 32% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

Котировки девелоперов упали и сильно отстали от рынка из-за того, что программу льготной ипотеки закрыли, а условия семейной ипотеки могут ужесточить. Но, по мнению экспертов, в котировках "Группы ЛСР" это уже учтено.

Стратеги SberCIB выделяют следующие драйверы роста акций девелопера:

- Сильные финансовые результаты за 2023 год. Продажи выросли в 2,2 раза, чистая прибыль - в 2,6 раза, а соотношение "чистый долг/EBITDA" снизилось в 4 раза и стало самым низким среди девелоперов.

- По итогам 2023 года "Группа ЛСР" единственная в секторе заплатила дивиденды - 100 рублей на акцию. Аналитики ждут таких высоких дивидендов и дальше.

- В этом году дивдоходность акций "Группы ЛСР" будет самой высокой в секторе - около 14%. Кроме того, коэффициент P/E по её акциям - 3,8. Это на 30% ниже среднего за 5 лет и на 50% - ниже среднего в секторе, подчеркивают эксперты SberCI.

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