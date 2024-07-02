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02 июля 2024 года 17:35
ПСБ назвал топ акций для покупок в июле на долгосрочную перспективу
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) назвали топ акций для покупок в марте на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка. В список вошли акции Сбербанка, "Соллерса", "Северстали" и "ЛУКОЙЛа". "В ближайшие две недели крупнейшие компании выплатят дивиденды акционерам. Представляем подборку акций, где основная идея заключается в покупке после отсечки", - отмечается в комментарии. 10 июля - последний день покупки под дивиденды акций Сбербанка. Бумаги банка чувствуют себя прекрасно, даже несмотря на падение индекса Мосбиржи. Эксперты банка ожидают закрытия дивидендного гэпа за один-два месяца. 4 июля - последний день покупки под дивиденды акций "Соллерса". Аналитики ПСБ настроены также оптимистично и ожидают оперативного закрытия дивидендного гэпа. Поддерживающим фактором может выступить финансовая отчётность за первое полугодие. "Акции "Северстали" и "ЛУКОЙЛа" сильно просели после дивидендной отсечки, - подчеркивается в комментарии. - В июле должны быть опубликованы финансовые результаты "Северстали" за второй квартал, по которым можно будет оценить размер потенциального дивиденда. Считаем, что именно это вернёт спрос на акции компании. В августе ожидается финотчет "ЛУКОЙЛа", также компания восстановила производство на Нижегородском НПЗ. Это может стать драйвером для бумаг компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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