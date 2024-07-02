ПСБ назвал топ акций для покупок в июле на долгосрочную перспективу

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) назвали топ акций для покупок в марте на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка. В список вошли акции Сбербанка, "Соллерса", "Северстали" и "ЛУКОЙЛа".

"В ближайшие две недели крупнейшие компании выплатят дивиденды акционерам. Представляем подборку акций, где основная идея заключается в покупке после отсечки", - отмечается в комментарии.

10 июля - последний день покупки под дивиденды акций Сбербанка. Бумаги банка чувствуют себя прекрасно, даже несмотря на падение индекса Мосбиржи. Эксперты банка ожидают закрытия дивидендного гэпа за один-два месяца.

4 июля - последний день покупки под дивиденды акций "Соллерса". Аналитики ПСБ настроены также оптимистично и ожидают оперативного закрытия дивидендного гэпа. Поддерживающим фактором может выступить финансовая отчётность за первое полугодие.

"Акции "Северстали" и "ЛУКОЙЛа" сильно просели после дивидендной отсечки, - подчеркивается в комментарии. - В июле должны быть опубликованы финансовые результаты "Северстали" за второй квартал, по которым можно будет оценить размер потенциального дивиденда. Считаем, что именно это вернёт спрос на акции компании. В августе ожидается финотчет "ЛУКОЙЛа", также компания восстановила производство на Нижегородском НПЗ. Это может стать драйвером для бумаг компании".

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