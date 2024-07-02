Котировкам бумаг Норникеля недостает роста цен на цветные металлы - "Велес Капитал"

Котировкам бумаг ГМК "Норильский никель" недостает роста цен на цветные металлы, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Цены на палладий, на который приходится около 39% выручки эмитента, а также никеля и меди, доля которых составляет порядка 20% каждого, с мая формируют нисходящие тренды, лишая бумаги краткосрочных драйверов роста. "Норникель" также принял решение не платить дивиденды за 2023 год, - отмечает эксперт в обзоре. - С технической точки зрения цена бумаг комбината в июне достигла минимума с октября 2022 года, от которого идет наверх при некотором улучшении сигналов дневного графика. Для возвращения к уверенному росту в ближайшие месяцы, впрочем, скорее всего, понадобятся как повышение всего российского рынка, так и оживление в ценах на производимые компанией металлы, в обратном случае можно будет говорить о рисках обновления июньского минимума в 128,2 руб. Наша долгосрочная фундаментальная рекомендация по бумагам "Норникеля" - "покупать" с целевой ценой 221 руб."

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