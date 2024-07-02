"БКС Мир инвестиций" "(БКС МИ") открыл торговую идею "Лонг в бумагах Baidu Inc." на основе технического анализа, сообщается в материале аналитика Василия Буянова.

"Котировки акций компании падают на фоне рыночной коррекции. Это создает отличную точку входа перед съездом ЦК Компартии КНР, где, вероятно, анонсируют новые меры поддержки экономики. Рынок может позитивно отреагировать, что поддержит бумаги эмитента, - отмечает эксперт. - Идея на основе теханализа - ждем роста стоимости расчетного фьючерса на ADR Baidu на Московской бирже от $87,3 до целевой цены в $94,4 за штуку, которая была установлена у ближайшей области сопротивления. Бумаги эмитента торгуются с мультипликатором P/E 8,1х - ниже среднего исторического значения. Кроме того, компания активно снижает операционные расходы, что позволяет увеличивать рентабельность бизнеса. Наш фундаментальный взгляд "позитивный".

Обращает внимание аналитик инвесткомпании и на возможные риски: общерыночная коррекция и преодоление поддержки тренда.

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