"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций РусГидро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы котировок акций "РусГидро", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова.

"Акционеры эмитента на годовом общем собрании не приняли решение по дивидендам за 2023 год. Шансы на них все еще есть, но их вероятность заметно снизилась. Теперь нужно будет получить директиву государства и созвать внеочередное общее собрание акционеров. У нас негативный взгляд на акции "РусГидро": инвестиционная программа требует от компании крупных затрат", - отмечает эксперт.

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