Потенциал локального ослабления рубля составляет около 1% в данное время - БКС Экспресс

Потенциал локального ослабления рубля составляет около 1% в данное время, а с учетом волатильности - максимум 2%, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль после ударного июня и укрепления против инвалют свыше 5% начал июль с ослабления, но ничего критичного во вчерашней динамике нет, - отмечает аналитик. - Все последние дни наблюдаем подстройку валютного рынка к инфраструктурным барьерам на фоне санкций США против Мосбиржи, НКЦ, НРД. По нашим оценкам, юань вряд ли постигнет судьба токсичных доллара и евро. За снижение волатильности и стабилизацию курса сыграли факторы секвестра нормативов репатриации выручки экспортеров с 80% до 60%, завершение июньского налогового периода и сокращение лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. Это позволило сбить ажиотаж, но этого абсолютно недостаточно для девальвации рубля. Наблюдаем восстановление курсов до более-менее приемлемых с точки зрения бюджета и финансов корпораций".

По мнению Зельцера, по-прежнему ни о какой масштабной девальвации нацвалюты не может идти речи: барьеры валютного контроля смягчены, но действуют, а жесткая позиция ЦБ по ставке на фоне инфляции давит на спрос на валюту под импорт.

"Баланс фундаментальных факторов спроса и предложения валют предполагает сохранение курса рубля в этом диапазоне на протяжении всего лета с временными проливами к нижней границе и отбоями от верхней границы нового торгового диапазона. Технические уровни по юаню в паре CNY/RUB: 11,5-12 руб. Потенциал локального ослабления рубля сейчас ограничен 1%, а с учетом волатильности - максимум 2%. Потом снова отбой инвалют вниз и локальное восстановление рубля".

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