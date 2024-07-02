"БКС МИ" подтверждает негативную оценку перспектив цены акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив цены акций алмазодобытчика "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Полюс" продал месторождение "Дегдекан" компании "АЛРОСА". Добыча золота на месторождении пока не осуществлялась, "АЛРОСА" планирует ввести месторождение в эксплуатацию в 2028 году, - отмечают аналитики. - Первоначальные инвестиции оцениваются в 24 млрд рублей. Годовой объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 году прогнозируется на уровне 3,3 т. Мы оцениваем эффект сделки на EBITDA "АЛРОСА" в 10% после выхода месторождения на проектную мощность (при текущих ценах на золото). Стоимость сделки оцениваем на уровне $50-100 млн, что может вместе с инвестициями на развитие проекта снизить дивидендную доходность на 1 п.п. до 9-10% долгосрочно. Мы сохраняем негативный взгляд на бумагу: премия по Р/Е составляет 50%, а цены на алмазы падают".

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