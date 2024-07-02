Акции РусГидро остаются неинтересными для среднесрочных инвестиций - ПСБ

Акции "РусГидро" остаются неинтересными для среднесрочных инвестиций с учетом роста долга и расходов, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акционеры "РусГидро" на годовом собрании в пятницу не приняли решение относительно дивидендов за прошлый год, сообщила компания. Акции "РусГидро" потеряли вчера более 1% на этом фоне. Однако с учетом реализации масштабной инвестпрограммы на Дальнем Востоке вопрос с дивидендами был открытым: 7 июня совет директоров предложил акционерам самостоятельно определиться либо отказаться от выплат, либо одобрить 0,0779 руб./акцию. Решение ключевого акционера еще ожидается. В целом, даже если дивиденды одобрят, то фундаментально бумаги "РусГидро" все равно не выглядят на среднесрочную перспективу интересными для инвестиций, учитывая рост долга и расходов", - пишут аналитики банка.

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