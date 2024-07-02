Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций МГКЛ на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Группа "МГКЛ" опубликовала операционные результаты за 1П24. Выручка увеличилась в 4,6 раза в годовом сопоставлении до 2,98 млрд руб. Количество выданных кредитов возросло на 11% г/г до 145,5 тыс. Сильная динамика выручки отражает успешную реализацию стратегии по развитию ломбардного бизнеса и расширению присутствия в ресейле на крупнейших российских маркетплейсах. Предварительный результат по выручке за 1П24 на данный момент составляет около 70% нашего прогноза на 2024 год, что может привести к превышению оценки по итогам года. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям "МГКЛ", - пишет аналитик Мария Лукина.

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