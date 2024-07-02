Целевой диапазон торгов пары рубль/юань на вторник - 11,8-12,1 руб. за юань - ПСБ

Целевой диапазон на вторник для пары рубль/юань составляет 11,8-12,1 рубля за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс юаня в понедельник продолжил уверенно повышаться второй день подряд и поднялся к отметке 11,9 руб., - констатирует эксперт. - Торговые обороты в паре юань-рубль с поставкой "завтра" заметно снизились, опустившись до 9,1 млрд юаней, что соответствует уровням первых дней месяца и вызвано снижением интенсивности реализации валюты экспортерами, традиционным после прохождения налоговых выплат. Уход навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России позволяет рассчитывать на переход в первой половине июля курса китайской валюты в диапазон 12-13 руб., выглядящий более оправданным с экономической точки зрения".

Однако закрепление в указанном диапазоне, на взгляд Локтюхова, пока по-прежнему под вопросом из-за сохраняющейся ограниченности биржевого спроса на валюту, отчасти из-за трудностей с трансграничными платежами и рисков по инфраструктуре, отчасти - из-за перехода части операций на внебиржевой рынок. Аналитик ждет сохранения инерции к росту китайской валюты и видит целевым по юаню на вторник диапазон 11,8-12,1 руб.

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