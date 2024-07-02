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02 июля 2024 года 09:47
Рынок ОФЗ, скорее всего, продолжит консолидацию в ближайшие недели - ПСБ
Рынок ОФЗ, скорее всего, продолжит консолидацию в отсутствие факторов для снижения доходностей, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Боковое движение рынка ОФЗ в понедельник продолжилось - доходность индекса гособлигаций RGBI выросла на 8 б.п. - до 15,67% годовых, - напоминает эксперт. - Активность инвесторов на фоне отсутствия идей и начала активной фазы сезона отпусков остается низкой. Ожидаем продолжения консолидации рынка в ближайшие недели в отсутствии факторов для снижения доходностей. Ускорение инфляции и высокие темпы кредитования укрепляют ожидания инвесторов по повышению ключевой ставки 26 июля. Кроме того, программа заимствований Минфина на III квартал выглядит крайне амбициозно - 1,5 трлн рублей гросс и 1,1 трлн рублей нетто. За II квартал было размещено бумаг только на 0,5 трлн рублей". По мнению Грицкевича, размещение флоатеров несколько сгладит давление на рынок госбумаг, однако бумаги с фиксированной доходностью по-прежнему предлагаются рынку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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