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01 июля 2024 года 19:07
Ключевые факторы на стороне умеренного ослабления рубля - Райффайзенбанк
Ключевые факторы на стороне умеренного ослабления рубля, считают аналитики Райффайзенбанка. "Курс рубля в последние дни консолидируется вблизи значений в 85-86 руб./$1, стабильно оставаясь на несколько рублей крепче уровней до введения последнего санкционного пакета США. Однако мы полагаем, что подобная ситуация временна, и рубль, скорее всего, вернется к более слабым значениям, вблизи 90 руб./$1, в среднесрочной перспективе", - пишут эксперты. Ключевым фактором для рубля, на их взгляд, остается динамика основных позиций платежного баланса: за 5 месяцев 2024 года он превысил $46 млрд ($34,4 млрд за 5М 2023 года) и при прочих равных может достичь $80-90 млрд за год. Таким образом, по мнению стратегов банка, фундаментальных факторов для значительного укрепления курса рубля не наблюдается. "При этом, текущие проблемы с платежами (прежде всего, по импортным поставкам), которые могут сохраниться в том или ином виде продолжительное время, негативно влияют на спрос на валюту, поддерживая рубль, - указывают аналитики. - Не стоит забывать, что в случае резкого укрепления рубля у Правительства есть возможность регулировать объем и сроки конвертации валютной выручки экспортеров (уже было принято решение снизить объемы обязательных продаж с 80% до 60%). Мы полагаем, что переходный период, в течение которого указанные факторы возымеют полный эффект на валютный рынок, могут занять несколько месяцев, но, в итоге, при прочих равных, подтолкнут рубль к ослаблению". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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