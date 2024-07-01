"Финам" установил целевую цену акций iShares Silver Trust на уровне $29,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы ожидаем в текущем году продолжения роста цены на золото и возможный ее выход в диапазон $2500-2600/унц., - отмечает аналитик Александр Потавин. - В самом оптимистичном сценарии допускаем, что цена на золото сможет достичь отметки $ 2700/унц. В этом случае, если предположить, что коэффициент будет стремиться к своему среднему значению (77), цена на серебро должна оказаться в диапазоне $ 32,5-33,5/унц., в оптимистичном сценарии - превысить уровень $ 35/унц. В пересчете на цену паев фонда iShares Silver Trust это означает подъем котировок в район $29,5. Таким образом, котировки "серебряного" фонда сохраняют факторы в пользу среднесрочного роста цен, которые в данный момент уравновешивают краткосрочные факторы в пользу локальной коррекции".

Инструмент iShares Silver Trust не является индексным фондом в чистом виде, но создан для отслеживания цен на серебро. iShares Silver Trust выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca.

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