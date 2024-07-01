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01 июля 2024 года 15:50
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет нейтральную оценку российского рынка акций из-за повышенных геополитических рисков, говорится в комментарии аналитика Юлии Голдиной. "На горизонте месяца рынок может оказаться под давлением перед заседанием ЦБ РФ и решением по ключевой ставке 26 июля, поэтому российские инвесторы будут пристально следить за данными по инфляции. Также не стоит забывать, что на индекс Мосбиржи могут оказывать давление дивидендные отсечки, поэтому в июле существует вероятность возврата бенчмарка к уровню 3000 пунктов, - пишет эксперт. - Однако в среднесрочной перспективе мы все же ждем возобновления растущего тренда на российском рынке, так как потенциал роста во многих акциях сохраняется. При этом фундаментальный уровень индекса Мосбиржи долгосрочно находится на отметке 3800 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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