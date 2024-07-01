Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Micron с целью $160

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $160 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $118,5, сообщается в материале старшего стратега Михаила Степаняна.

"Недавнее снижение котировок бумаг эмитента обусловлено естественной коррекцией после продолжительного роста, оно создает потенциально удачную точку для открытия длинных позиций", - отмечает аналитик.

Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи:

- сильный квартальный отчет;

- сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры и широкие перспективы роста решений в области HBM-памяти для нагрузок, связанных с ИИ.

Micron Technology - американский производитель чипов DRAM и NAND, а также потребительских товаров в сегменте памяти под различными брендами. Компания выпускает чипы для дата-центров, ПК, смартфонов, встраиваемые чипы и другие виды продукции.

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